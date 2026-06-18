صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال میں شہری لاکھوں کے مال وزر سے محروم

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال میں شہری لاکھوں کے مال وزر سے محروم

ساہوالہ میں گھر سے زیورات اور رقم چوری، ڈاکوئوں نے شہری کو لوٹ لیا

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )چوری ،ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ تھانہ سمبڑیال کے علاقہ موضع ساہووالہ کے رہائشی افتخار حسین کے زیر تعمیر مکان سے نامعلوم چور 20ہزارروپے کے تار ،وقاص خاں سکنہ ساہووالہ کے گھر سے 25ہزارروپے ،2لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات ،موضع کوٹلی نوناں میں شوکت علی کی جیب سے 3 لاکھ 50 ہزارروپے ، لوپووالی روڈ پر نجی کیبل نیٹ ورک کی 3لاکھ روپے کے تار ، تھانہ ایئرپورٹ کے علاقہ عبداﷲ آباد میں محمد سعید کے ڈیرہ سے 2 سولر پلیٹ ،1لاکھ روپے کا دیگر سامان ،میراں پنڈی منظور حسین کے ڈیر ے سے 60ہزا رروپے کی بھیڑ چوری کر لی گئی ، تھانہ بیگووالہ کے موضع سائیاں والہ موڑ پر2 ڈاکو ئوں نے محمد ارشد سے موبائل فون، 18ہزارروپے چھین لئے ،یونیورسٹی روڈ جھاڑیانوالہ کے قریب اشفاق احمد کے ڈیر ے سے الیکٹرک موٹر اور پنکھا چوری کر لیا گیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا کی غفلت، شہر کے کئی رہائشی علاقوں میں سیوریج کا پانی جمع تالاب بننے سے مشکلات

محکمہ ہیلتھ کی خواتین اہلکار سکیورٹی نہ ملنے پر پریشان

تمام محکمے محرم پر ٹاسک کی انجام دہی یقینی بنائیں:کمشنر

اسلحے کی نمائش کرنے والاملزم حوالات پہنچ گیا

ایم ایس ڈاکٹر جعفر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال میں طبی سہولیات کامعائنہ

عمر فاروقؓ کا یوم شہادت سرکاری سطح پر منایا جائے :امجد بلوچ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن