پنڈی بھٹیاں:جلوسوں ،مجالس کیلئے سکیورٹی پلان مرتب
راستوں پر کیمرے ، واک تھرو گیٹس اور میٹل ڈیٹیکٹرز نصب کئے جائیں گے
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار)محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر محسن اقبال ڈھلوں کی زیر صدارت مقامی صحافیوں کے ساتھ اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے دوران ضلع بھر میں سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کئے گئے ہیں، حساس جلوسوں اور مجالس کیلئے خصوصی سکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے جبکہ پولیس، رینجرز، پیرا فورس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر الرٹ رہیں گے ۔
انہوں نے بتایا کہ تمام جلوسوں کے روٹس کی سخت مانیٹرنگ کی جائے گی، جلوسوں کے راستوں پر سی سی ٹی وی کیمرے ، واک تھرو گیٹس اور میٹل ڈیٹیکٹرز نصب کئے جائیں گے جبکہ داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کا نظام بھی نافذ ہوگا۔اسسٹنٹ کمشنر نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کیخلاف بھی سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔صحافیوں نے اجلاس میں مختلف سوالات اٹھائے جن کے جوابات دیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر نے یقین دہانی کر ائی کہ تمام ادارے باہمی تعاون سے محرم الحرام کو پرامن بنانے کیلئے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔اجلاس کے اختتام پر اسسٹنٹ کمشنر نے میڈیا کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ عوام میں شعور بیدار کرنے اور افواہوں کی روک تھام میں میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے ۔