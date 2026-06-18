صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اداروں کی غفلت ، تتلے عالی میں نکاسی آب ناممکن

  • گوجرانوالہ
اداروں کی غفلت ، تتلے عالی میں نکاسی آب ناممکن

گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ کی تعمیر کے وقت نکاسی آ ب کیلئے اقدامات نہیں کئے گئے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول فار بوائز کی بنیادوں میں پانی داخل ، حادثے کا خدشہ

تتلے عالی(نامہ نگا ر) گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ کی تعمیرکے دوران سرکاری اداروں کی مبینہ غفلت سے تتلے عالی میں نکاسی آب ناممکن ہوگیا،نالہ تعمیر کرنے کا مطالبہ۔ گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ کی تعمیر کے وقت پنجاب ہائی وے نے تتلے عالی میں کوئی سیوریج پائپ لائن تعمیر نہیں کی بلکہ سیوریج پائپ لائن کو سڑک لیول تک اپ گریڈ کیا ہے جو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی زیر نگرانی مکمل ہوا جس کے باعث گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول فار بوائز جس میں ہزاروں طلبہ زیر تعلیم ہیں سیوریج نالہ کی سہولت میسر نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً40سال سے سیوریج ،روز مرہ استعمال کا پانی اور خاص طور پر برساتی پانی بلڈنگ کی بنیا دوں میں شامل ہو رہا ہے جوکسی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتا ہے ۔افسوس اس بات کا ہے کہ سکول پرنسپل ،محکمہ تعلیم کے افسر ان بالا تک تمام نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے بلکہ ویٹرنری ہسپتال، بی ایچ یو، ریسکیو1122 کی عمارتوں کیلئے بھی نکاسی آب کا کوئی بندو بست نہیں کیا گیا ۔ملت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر رانا علی حسن نے بتا یا کہ مزکورہ سرکاری عمارتوں کے قریب نالہ کی تعمیر سے نکاسی آب کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے جس کیلئے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کی جانب سے احکامات بھی جاری ہوئے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مثالی گائوں فلیگ شپ منصوبہ پر کام تیز کرنے کا حکم

محرم الحرام میں قیام امن کیلئے پولیس،رینجرز کا فلیگ مارچ

محرم الحرام، مظفرگڑھ میں صفائی کے خصوصی انتظامات تیز

چوک سرورشہیدجوڈیشل کمپلیکس کے قیام کیلئے اراضی کا جائزہ

فوڈاتھارٹی کے چھاپے ، 12ہزار لٹر ناقص آئل ضبط

خاتون سے زیادتی، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن