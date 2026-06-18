3منشیات فروشوں کو قید و جرمانوں کی سزا کا حکم
یامین اور طارق محمود 10 ، 10 سال ، کاشف ندیم کو 14 سال قید با مشقت
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)سیشن عدالتوں سے 3 منشیات فروشوں کو قید و جرمانوں کی سزا کا حکم سنا دیا گیا ۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ندیم طاہر کی عدالت میں تھانہ سبزی منڈی کے علاقہ میں منشیات فروشی کا مقدمہ ملزم محمد یامین کے خلاف زیر سماعت تھا ، جرم ثابت ہونے پر فاضل جج نے مجرم محمد یامین کو 10 سال قید با مشقت دو لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنائی ۔ ایڈیشنل سیشن جج صاحبزادہ نقیب شہزاد کی عدالت میں تھانہ صدر گوجرانوالہ کے علاقہ بھٹی بھنگو میں منشیات فروشی کا مقدمہ کاشف ندیم کے خلاف زیر سماعت تھا ۔ فاضل جج نے جرم ثابت ہونے پر عدالت نے مجرم کاشف ندیم کو 14 سال قید با مشقت اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کا حکم دیا ۔عدالت نے منشیات فروشی کے ایک اورمقدمہ میں جرم ثابت ہونے پر مجرم طارق محمود کو 10 سال قید با مشقت اور دو لاکھ روپے جرمانہ کا حکم سنایا، عدم ادائیگی جرمانہ پر مجرموں کو مزید6ماہ قید بھگتنا ہوگی ۔ عدالتی احکامات کے بعد تینوں مجرموں کو ہتھکڑیاں لگا کر سزا بھگتنے کیلئے سنٹرل جیل گوجرانوالہ بھجوا دیا گیا ۔