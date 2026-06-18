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سلیمانی ہیئر ڈریسرز اینڈ بیوٹی پارلرز ایسوسی ایشن گجرات کی حلف برداری

  • گوجرانوالہ
سلیمانی ہیئر ڈریسرز اینڈ بیوٹی پارلرز ایسوسی ایشن گجرات کی حلف برداری

گجرات(نامہ نگار)سلیمانی ہیئر ڈریسرز ویلفیئر سوسائٹی اینڈ بیوٹی پارلرز ایسوسی ایشن گجرات یونٹ کی تقریب حلف برداری مقامی میرج ہال میں منعقد ہوئی جس کی صدارت جاوید بٹ صدر مرکزی انجمن تاجران نے کی۔

سلیمانی ہیئر ڈریسرز ویلفیئر سوسائٹی اینڈ بیوٹی پارلرز ایسوسی ایشن گجرات یونٹ کی تقریب حلف برداری مقامی میرج ہال میں منعقد ہوئی جس کی صدارت جاوید بٹ صدر مرکزی انجمن تاجران نے کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی مسلم لیگ (ق) کے سٹی صدر علی ابرار جوڑا تھے ، جاوید بٹ نے عہدیداروں سے حلف لیا۔

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