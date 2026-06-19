صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹری ہاؤسنگ کاگجرات میں میگا منصوبوں کا تعمیراتی جائزہ

  • گوجرانوالہ
سیکرٹری ہاؤسنگ کاگجرات میں میگا منصوبوں کا تعمیراتی جائزہ

گجرات(سٹی رپورٹر)سیکرٹری ہاؤسنگ پنجا ب نورالامین مینگل کا گجرات میں وزیر اعلیٰ پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے میگا منصوبوں کا دورہ، تعمیراتی معیار، رفتار اور سیفٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔

ایم ڈی واسا گجرات کاشان حفیظ بٹ نے جاری منصوبوں پر بریفنگ دیتے گجرات میں تقریباً 17 ارب روپے سے شہری انفراسٹرکچر کی بہتری کیلئے بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام جاری ہیں ۔سیکرٹری ہاؤسنگ نے کہاتمام ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت کے اندر مکمل کیے جائیں اور کسی بھی منصوبے میں غیر ضروری تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ منصوبوں پر 24گھنٹے کام جاری رکھا جائے اور فیلڈ میں موجود رہ کر روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت کی نگرانی کی جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی، مستقل خزانچی کی عدم تعیناتی، معاشی بحران مزید گہرا

ستھرا پنجاب مہم کی کامیابی کیلئے انتظامیہ متحرک

محرم الحرام ، ڈی سی اور ڈی پی او کا میلسی میں انتظامات کا جائزہ

ملتان میں انڈر 13، 16اور 19 کرکٹ ٹرائلز کا انعقاد

ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت، معیار پر زور

عاشورہ انتظامات مکمل، جلوس روٹس پر خصوصی اقدامات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ