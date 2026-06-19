صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاکھوں کے زیورات‘قیمتی سامان چوری ،شہر سے 25ہزارلوٹ لئے

  • گوجرانوالہ
لاکھوں کے زیورات‘قیمتی سامان چوری ،شہر سے 25ہزارلوٹ لئے

راہوالی (نامہ نگار)چار وارداتوں میں ساڑ ھے 7تولے طلائی زیورات ، 50ہزار و دیگر سامان لوٹ لیاگیا ۔

مارکیٹ بازار ایریا کینٹ کے افضل خاں کے گھر سے 6طلائی چوڑیاں، 3انگوٹھیاں وزنی ساڑھے سات تولے مالیتی تقریباً 28لاکھ ، ترگڑی روڈ محلہ نواں شہر راہوالی کے بشیر کے گھر سے 50ہزار ، ہزاروں کا راشن وغیرہ ، منڈیالہ وڑائچ کے یوسف کی دوکان سے رات کوویلڈنگ پلانٹ، ڈرل مشین، گرینڈر، بجلی کی تار مالیتی ڈیڑھ لاکھ چور لے گئے جبکہ منڈیالہ وڑائچ کے شہری سے 3 ڈاکو25ہزار چھین کر فرار ہوگئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی، مستقل خزانچی کی عدم تعیناتی، معاشی بحران مزید گہرا

ستھرا پنجاب مہم کی کامیابی کیلئے انتظامیہ متحرک

محرم الحرام ، ڈی سی اور ڈی پی او کا میلسی میں انتظامات کا جائزہ

ملتان میں انڈر 13، 16اور 19 کرکٹ ٹرائلز کا انعقاد

ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت، معیار پر زور

عاشورہ انتظامات مکمل، جلوس روٹس پر خصوصی اقدامات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ