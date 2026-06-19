صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شافع حسین کا گجرات میں محرم جلوسوں کے روٹس کا معائنہ

  • گوجرانوالہ
شافع حسین کا گجرات میں محرم جلوسوں کے روٹس کا معائنہ

ٹی ایچ کیو کھاریاں میں اوورسیز پاکستانیز کے تعاون سے فری ڈائیلسز سینٹر کا افتتاح

گجرات (نامہ نگار) چودھری شافع حسین نے محرم پر سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے گجرات کا دورہ کیااور جلوسوں کے روٹس کا معائنہ کیا۔صوبائی وزیر نے مرکزی امام بارگاہ سرکلر روڈ میں شیعہ رہنماؤں سے سکیورٹی ودیگر انتظامات ملاقات پر کی اور اس موقع پر کہا وزیر اعلیٰ کی زیر قیادت حکومت نے محرم کے دوران اس سال پہلے سے بڑھ کر انتظامات کئے ہیں، عزاداروں کو بہترین سہولیات دی جارہی ہیں۔ بعد ازاں صوبائی وزیر کھاریاں پہنچے اورتحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں اشرف گوندل فری ڈائیلسز سینٹر کا افتتاح کیا اورجدید طبی سہولیات اور نصب مشینری کا مشاہدہ کیا۔انہوں نے اوور سیز پاکستانیز کے تعاون سے جدید ڈائیلسز سینٹر کے قیام کوسراہااور کہاکہ دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ لائق تحسین ہے ،اوور سیز پاکستانیز بیرون ممالک میں پاکستان کے سفیر ہیں۔اس موقع پر مسلم لیگ کے ایم پی اے راجہ اسلم، ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین قریشی اور اوورسیز پاکستانیز کی بڑی تعداد موجود تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد کے ترقیاتی منصوبے بجٹ سے باہر ، متعدد سکیمیں اے ڈی پی میں شامل نہ ہو سکیں

ایس ای سی پی کا ڈیجیٹل نظام کے فروغ کا اعلان

محرم :ادارے ہم آہنگی سے کام کرینگے :ڈی سی و ڈی پی اوچنیوٹ

ایف ڈی اے میں بجٹ کی تیاری، ریکوری تیز کرنیکی ہدایت

کمشنرکی مختلف شہریوں سے ملاقات، مسائل و شکایات سنیں

ڈی سی جھنگ کااٹھارہ ہزاری میں زیرِ تعمیر فیملی پارک کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ