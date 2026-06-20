صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:بین المسالک ہم آہنگی و پیغامِ پاکستان کانفرنس آج ہوگی

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:بین المسالک ہم آہنگی و پیغامِ پاکستان کانفرنس آج ہوگی

حافظ آباد (نا مہ نگار، نمائندہ دُنیا ) قومی پیغامِ امن کمیٹی حکومتِ پاکستان کی اپیل پر متحدہ جمعیت اہلحدیث ضلع حافظ آباد کے زیر اہتمام بین المسالک ہم آہنگی و پیغامِ پاکستان کانفرنس آج ہفتہ کو صبح 10بجے پریس کلب حافظ آباد میں مرکزی رابطہ سیکرٹری عامر وسیم سندھو کی زیر نگرانی منعقد ہوگی۔

جس سے ڈاکٹر علامہ سید ضیا اﷲ شاہ بخاری امیر متحدہ جمعیت اہلحدیث پاکستان ممبر قومی پیغامِ امن کمیٹی حکومتِ پاکستان سفیرِ امن و اتحادِ امت خطاب کریں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری واجبات وصولی مہم،ضلعی انتظامیہ کو اقدامات تیز کرنے کا حکم

ڈپٹی کمشنر وہاڑی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ

اینٹی کرپشن کا چھاپہ، نکاح رجسٹرار رشوت لیتے گرفتار

خانیوال:مبینہ پولیس مقابلہ منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار

ملزموں نے 2لڑکیوں کو اغوا کرلیا، مقدمات درج

3ملزموں کیخلاف ایکشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن