صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:میونسپل کمیٹی کی جانب سے عزاداروں کیلئے پانی کی سبیل قائم

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں:میونسپل کمیٹی کی جانب سے عزاداروں کیلئے پانی کی سبیل قائم

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی نوشہرہ ورکاں کی جانب سے عزادار وں کی سہولت کیلئے امام بارگاہ حیدریہ کے باہر ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی سبیل قائم کر دی گئی ۔

میونسپل کمیٹی کے سیٹھ لقمان کے مطابق یہ سبیل مسلسل دس دن جاری رہے گی جبکہ 8 اور 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کے روٹس پر بھی عزادار وں کے لیے پانی کی متعدد سبیلیں لگائی جائیں گی تاکہ مجالس اور جلوسوں میں شریک افراد کو سہولت فراہم کی جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیدہ فاطمتہ الزہراءؓ تدفین فری سروس اینڈ دسترخوان کا افتتاح

یومِ آزادی ،امریکی سفارتخانہ کے زیر اہتمام انٹرپرینیورشپ نمائش

چند روز میں اہم کامیابیاں ،قتل کیس کے 3ملزم گرفتار ،آئی جی

ایس ایس پی آپریشنز کا امام بارہ گاہ کا دورہ ،انتظامات کا جائزہ لیا

سی پی او کی کھلی کچہری ،شہریوں کے شہریوں کے مسائل سنے

آئیسکو ریجن میں بوجہ ضروری سسٹم مینٹیننس آج کے لئے عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن