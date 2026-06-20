صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرول ،ڈیزل سستا کرنا عوام دوست اقدام :نا ہرا برادران

  • گوجرانوالہ
پٹرول ،ڈیزل سستا کرنا عوام دوست اقدام :نا ہرا برادران

ہر طبقے کو بڑا ریلیف ملے گا،مہنگائی میں نمایاں کمی آئے گی:مدثر ، مظہر ، اظہر قیوم

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )پٹرول کی قیمت میں 74 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے کی بڑی کمی حکومت کا عوام دوست اقدام ہے جس سے مہنگائی میں نمایاں کمی آئے گی۔ ان خیالات کا اظہار مسلم لیگی رہنما حاجی مدثر قیوم ناہرا سابق ایم این اے ، چودھری مظہر قیوم ناہرا سابق چیئرمین ضلع کونسل اور اظہر قیوم ناہرا ایم این اے نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی حالات اور امریکہ ایران کشیدگی کے باعث پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تاہم حکومت نے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے تیل کی قیمتوں میں ممکنہ حد تک کمی کی انہوں نے حکومت کی عوام دوست پالیسیوں کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے ہر طبقے کو بڑا ریلیف ملے گا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری واجبات وصولی مہم،ضلعی انتظامیہ کو اقدامات تیز کرنے کا حکم

ڈپٹی کمشنر وہاڑی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ

اینٹی کرپشن کا چھاپہ، نکاح رجسٹرار رشوت لیتے گرفتار

خانیوال:مبینہ پولیس مقابلہ منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار

ملزموں نے 2لڑکیوں کو اغوا کرلیا، مقدمات درج

3ملزموں کیخلاف ایکشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن