وزیرآباد:بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ،معمولات زندگی متاثر
بجلی کی بندش سے عزاداروں ، منتظمینِ مجالس اور سکیورٹی اداروں کیلئے مشکلات
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی وزیرآباد اور گردونواح میں بجلی کی غیر اعلانیہ اور طویل لوڈشیڈنگ نے عوامی زندگی کو شدید متاثر کرنا شروع کر دیا ۔ خصوصاً مجالسِ عزا کے اوقات میں بجلی کی بندش نے عزاداروں ، منتظمینِ مجالس اور سکیورٹی اداروں کے لیے نئی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔بانیانِ مجالس عشرہ محرم الحرام سید شبیہہ الحسن ترمذی، سید سفیر حسین شاہ، سید خطیب الحسن، سید علی سلیمان بخاری، انیس الحسنین جعفری، حاجی ذوالفقار علی، سید وقار حیدر، ناصر علی، سجاد حیدر، محسن عباس اور دیگر مذہبی و سماجی شخصیات نے وفاقی اور صوبائی وزیر داخلہ، کمشنر گوجرانوالہ اور گیپکو حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ محرم الحرام کے دوران مجالس اور جلوسوں کے اوقات میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عزاداران اور منتظمین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔انہوں نے کہا کہ عین مجالس کے دوران بجلی کی بندش واپڈا حکام کی نااہلی اور انتظامیہ کی غیر ذمہ داری کی عکاسی کرتی ہے ۔ ان کا مؤقف تھا کہ محرم الحرام کے حساس ایام میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ نہ صرف مذہبی سرگرمیوں کو متاثر کر رہی ہے بلکہ سکیورٹی کے حوالے سے بھی خدشات میں اضافہ کر رہی ہے ۔دوسری جانب عام شہری، چھوٹے صنعتکار اور دکاندار بھی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ سے شدید پریشان ہیں۔ کاروباری سرگرمیاں متاثر ہونے کے باعث تاجروں اور کارخانہ داروں کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ شدید گرمی اور حبس کے موسم میں تنگ گلیوں اور گنجان آبادیوں میں رہنے والے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔