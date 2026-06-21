پٹر ولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی خوش آئند :حاجی قمر عباس وڑائچ
پاہڑیانوالی (نامہ نگار )مسلم لیگ (ن) کے رہنما حاجی قمر عباس وڑائچ آف سوہاوہ وڑائچاں نے حکومت کی جانب سے پٹر ولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ نمایاں کمی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت میاں نواز شریف کے وژن اور وزیر اعظم کی قیادت میں عوامی ریلیف کے ایجنڈے پر سختی سے عمل پیرا ہے ۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے صحافیوں اور عوامی وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔حاجی قمر عباس وڑائچ نے کہا کہ پٹر ول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی سے نہ صرف عام آدمی کو براہِ راست فائدہ پہنچے گا بلکہ اس کے اثرات سے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں اور ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی واضح کمی آئے گی۔