گوجرانوالہ سے دوسرے شہریوں کیلئے کرایہ میں کمی کی تفصیل
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)حکومت پنجاب کی ہدایت پر گوجرانوالہ میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 20 فیصد کمی کردی گئی ۔
ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی ہدایت پر سیکریڑی ضلعی ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی شبیر حسین بٹ نے گوجرانوالہ و وزیرآباد کے ٹرانسپورٹرز اور ایسوسی ایشنز کے نمائندوں سے ملاقات کی اور تمام ٹرانسپورٹرز کو نئے کرایہ ناموں پر فوری عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایات جاری کیں۔ نئے کرایوں کا اطلاق فوری طور پر ہوگا اور تمام بسوں، ویگنوں اور دیگر پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں میں نمایاں مقامات پر نئے کرایہ نامے آویزاں کئے جائیں گے ۔ 20 جون سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد گوجرانوالہ بس سٹینڈ سے مختلف شہروں کیلئے کرایوں میں نظرثانی کی گئی۔ گوجرانوالہ تا جہلم ویگن کرایہ 540 سے 430 روپے کر دیا گیا۔ گوجرانوالہ تا چکوال 1060سے 850 روپے ،گوجرانوالہ تا سرگودھا اے سی بس کا کرایہ 1080 روپے سے 860 روپے ، گوجرانوالہ تا راولپنڈی اے سی بس1240 روپے سے 990 روپے مقرر کیا گیا۔گوجرانوالہ تا وزیرآباد ویگن210 روپے سے 170 روپے ، گوجرانوالہ تا احمد نگر ویگن 210 روپے سے 170 روپے مقرر، گوجرانوالہ تا میرپور ویگن 820 روپے سے 660 روپے ،گوجرانوالہ تا فیصل آباد اے سی بس 880 روپے سے 700 روپے کر دیا گیا۔
گوجرانوالہ تا گجرات ویگن کا کرایہ 320 روپے سے کم ہو کر 260 روپے مقرر کیا گیا جبکہ گوجرانوالہ تا علی پور ویگن کا کرایہ 260 روپے سے کم ہو کر 210 روپے کر دیا گیا۔گوجرانوالہ تا جھنگ بس کا کرایہ 1060 روپے سے کم ہو کر 850 روپے مقرر کیا گیا۔ گوجرانوالہ تا راولپنڈی اے سی بس کا کرایہ 1300 روپے سے کم ہو کر 1040 روپے ہو گیا۔ گوجرانوالہ تا گجرات اے سی بس کا کرایہ 360 روپے سے کم ہو کر 290 روپے مقرر کیا گیاگوجرانوالہ تا چونڈہ ویگن کا کرایہ 340 روپے سے کم ہو کر 270 روپے کر دیا گیا۔گوجرانوالہ تا شکرگڑھ بس کا کرایہ 660 روپے سے کم ہو کر 530 روپے ہو گیا۔گوجرانوالہ تا راولپنڈی (ساون)اے سی بس کا کرایہ 1280 روپے سے کم ہو کر 1020 روپے مقرر کیا گیا۔ گوجرانوالہ تا لاہور اے سی کوسٹر کا کرایہ 400 روپے سے کم ہو کر 320 روپے کر دیا گیا۔ گوجرانوالہ تا راولپنڈی اے سی کوسٹر کا کرایہ 1090 روپے سے کم ہو کر 870 روپے مقرر کیا گیا۔ گوجرانوالہ تا سرگودھا نان اے سی ویگن کا کرایہ 920 روپے سے کم ہو کر 740 روپے ہو گیا۔ گوجرانوالہ تا راولپنڈی ویگن کا کرایہ 1060 روپے سے کم ہو کر 850 روپے کر دیا گیا۔گوجرانوالہ تا لاہور ویگن کا پرانا کرایہ 350 روپے تھا جو کم ہو کر 280 روپے مقرر کیا گیا۔گوجرانوالہ تا بھلوال ویگن/مزدا کا کرایہ 840 روپے سے کم ہو کر 670 روپے کر دیا گیا۔
گوجرانوالہ تا منڈی بہاؤالدین ویگن کا کرایہ 540 روپے سے کم ہو کر 430 روپے مقرر کیا گیا۔ گوجرانوالہ تا حافظ آباد ویگن کا کرایہ 330 روپے سے کم ہو کر 260 روپے کر دیا گیا۔گوجرانوالہ تا بہاولپور اے سی بس کا کرایہ 2760 روپے سے کم ہو کر 2210 روپے مقرر کیا گیا۔ گوجرانوالہ تا لاڑکانہ اے سی بس کا کرایہ 4000 روپے سے کم ہو کر 3200 روپے کر دیا گیا۔ گوجرانوالہ تا ملتان اے سی بس کا کرایہ 2500 روپے سے کم ہو کر 2000 روپے مقرر کیا گیا۔ گوجرانوالہ تا منڈی بہاؤالدین اے سی بس کا کرایہ 580 روپے سے کم ہو کر 470 روپے ہو گیا۔گوجرانوالہ تا پسرور بس کا کرایہ 230 روپے سے کم ہو کر 190 روپے مقرر کیا گیا۔ گوجرانوالہ تا میانوالی بس کا کرایہ 1380 روپے سے کم ہو کر 1100 روپے کر دیا گیا۔ گوجرانوالہ تا سرگودھا بس کا کرایہ 630 روپے سے کم ہو کر 500 روپے مقرر کیا گیا۔گوجرانوالہ تا کوہاٹ کوسٹر کا کرایہ 2000 روپے سے کم ہو کر 1600 روپے کر دیا گیا۔گوجرانوالہ تا پشاور اے سی بس کا کرایہ 1600 روپے سے کم ہو کر 1280 روپے مقرر کیا گیا۔گوجرانوالہ تا راجن پور نان اے سی بس کا کرایہ 3120 روپے سے کم ہو کر 2500 روپے کر دیا گیا جبکہ گوجرانوالہ تا سوات/مردان بس کا کرایہ 1480 روپے سے کم ہو کر 1180 روپے مقرر،گوجرانوالہ سے باجوڑ تک کوسٹر کا پرانا کرایہ 2300 روپے جبکہ نیا کرایہ 1840 روپے مقرر کیا گیا ہے ۔ گوجرانوالہ سے ملتان تک نان اے سی بس کا پرانا کرایہ 1690 روپے اور نیا کرایہ 1350 روپے ہے ۔ گوجرانوالہ سے تونسہ شریف تک بس کا پرانا کرایہ 2580 روپے جبکہ نیا کرایہ 2060 روپے مقرر کیا گیا ہے ۔ گوجرانوالہ سے لیہ کروڑ (لال عیسن ) تک بس کا پرانا کرایہ 1800 روپے اور نیا کرایہ 1440 روپے ہے ۔گوجرانوالہ سے بنوں تک اے سی بس کا پرانا کرایہ 2840 روپے جبکہ نیا کرایہ 2270 روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ اسی روٹ پر نان اے سی بس کا پرانا کرایہ 2500 روپے اور نیا کرایہ 2000 روپے ہے ۔ گوجرانوالہ سے ترمان تک اے سی بس کا پرانا کرایہ 2840 روپے اور نیا کرایہ 2270
روپے ہے ۔ گوجرانوالہ سے شکردرہ تک اے سی بس کا پرانا کرایہ 2500 روپے جبکہ نیا کرایہ 2000 روپے مقرر کیا گیا ہے ۔گوجرانوالہ سے جوہرآباد تک اے سی بس کا پرانا کرایہ 1040 روپے اور نیا کرایہ 830 روپے ہے جبکہ اے سی کوسٹر کا پرانا کرایہ 960 روپے اور نیا کرایہ 770 روپے مقرر کیا گیا ہے ۔ گوجرانوالہ سے راجن پور تک اے سی بس کا پرانا کرایہ 3560 روپے جبکہ نیا کرایہ 2850 روپے ہے ۔گوجرانوالہ سے میانوالی تک کوسٹر کا پرانا کرایہ 1380 روپے اور نیا کرایہ 1100 روپے ہے ۔ گوجرانوالہ سے سرگودھا تک کوسٹر کا پرانا کرایہ 750 روپے جبکہ نیا کرایہ 600 روپے مقرر کیا گیا ہے ۔ گوجرانوالہ سے جوریا ں تک کوسٹر کا پرانا کرایہ 950 روپے اور نیا کرایہ 760 روپے ہے ۔گوجرانوالہ سے ڈیرہ غازی خان تک نان اے سی بس کا پرانا کرایہ 2500 روپے جبکہ نیا کرایہ 2000 روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ اے سی بس کا پرانا کرایہ 2840 روپے اور نیا کرایہ 2270 روپے ہے ۔ گوجرانوالہ سے خان پور تک اے سی بس کا پرانا کرایہ 1660 روپے جبکہ نیا کرایہ 1330 روپے مقرر کیا گیا ہے ۔ گوجرانوالہ سے ڈیرہ اسماعیل خان تک اے سی بس کا پرانا کرایہ 1900 روپے اور نیا کرایہ 1520 روپے ہے ۔گوجرانوالہ سے صادق آباد تک اے سی بس کا پرانا کرایہ 3120 روپے جبکہ نیا کرایہ 2500 روپے مقرر کیا گیا ہے ۔ گوجرانوالہ سے بھکر تک اے سی بس کا پرانا کرایہ 1810 روپے اور نیا کرایہ 1450 روپے ہے ۔ گوجرانوالہ سے فاروق آباد تک کوسٹر کا پرانا کرایہ 950 روپے جبکہ نیا کرایہ 760 روپے مقرر کیا گیا ہے ۔ گوجرانوالہ سے چکوال تلہ گنگ تک بس کا پرانا کرایہ 1220 روپے اور نیا کرایہ 980 روپے ہے ۔ گوجرانوالہ سے مہمند ایجنسی تک اے سی بس/کوسٹر کا پرانا کرایہ 2300 روپے جبکہ نیا کرایہ 1840 روپے مقرر کیا گیا ہے ۔