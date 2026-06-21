بدورتہ فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ میزبان ٹیم نے جیت لیا
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ساتواں سالانہ بدورتہ فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ میزبان ٹیم نے جیت لیا، ٹورنامنٹ میں 32 ٹیموں نے حصہ لیا
سیمی فائنلز میں نوشہرہ ورکاں کی بلاول الیون نے بوپڑا الیون جبکہ بدورتہ الیون نے ماڑی بھنڈراں الیون کو شکست دے کر فائنل کیلئے کوالیفائی کیا فائنل میچ میں بدورتہ الیون اور بلاول الیون کے درمیان دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلہ ہوا جس میں میزبان ٹیم بدورتہ الیون نے کامیابی حاصل کر لی ۔ تقریب تقسیم انعامات میں مہمان خصوصی فیصل محمود ورک اور شہباز احمد ورک نے ونر ٹیم کے کپتان احمد مہر کو ٹرافی اور دو لاکھ روپے نقد انعام جبکہ رنر اپ ٹیم کے کپتان بلاول کو ٹرافی اور ایک لاکھ روپے نقد انعام دیا ۔