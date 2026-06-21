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ٹراما سنٹر پنڈی بھٹیاں کو جلد فعال کر دیا جائے گا :ایم ایس

  • گوجرانوالہ
ٹراما سنٹر پنڈی بھٹیاں کو جلد فعال کر دیا جائے گا :ایم ایس

اقدامات جاری ہیں ،عوام کو جدید طبی سہولتیں مہیا کی جائینگی:صحافیوں سے گفتگو

پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )نیشنل پریس کلب پنڈی بھٹیاں کے جنرل سیکرٹری اصغر آکاش کی قیادت میں صحافیوں کے وفد ناصر عباس آرائیں ،جابرندیم چوہان اور احسان احمد نے تحصیل ہیڈ کوارٹر زہسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر اسد مقبول سے ملاقات کی، وفد نے ہسپتال کو درپیش مسائل، طبی سہولیات، ڈاکٹروں کی کمی اور دیگر انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا ۔ ٹراما سینٹر کو فعال کرنے کے حوالے سے استفسار پر ڈاکٹر اسد مقبول نے بتایا کہ ٹراما سینٹر کو جلد فعال کرنے کیلئے اقدامات جاری ہیں اور عوام کو جدید طبی سہولتیں مہیا کی جائیں گی ، حالیہ دنوں ہسپتال کے بعض کلاس فور ملازمین کو سپروائزری ذمہ داریاں سونپنے کے حوالے سے گردش کرنے والے نوٹیفکیشن پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر اسد مقبول نے کہا کہ کلاس فور ملازمین ہسپتال کے نظام کا اہم حصہ ہیں اور ان میں وارڈ بوائز، صفائی عملہ، ویسٹ مینجمنٹ سٹاف، چوکیدار، مالی اور دیگر معاون عملہ شامل ہوتا ہے ۔ وفد نے ایم ایس سے مطالبہ کیا کہ تمام ملازمین کیلئے یونیفارم کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جائے اورڈریس کوڈ کی پابندی کیلئے باقاعدہ چیکنگ اور ڈسپلن کی خلاف ورزی پر کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ پیشہ ورانہ نظم و ضبط کو برقرار رہ سکے ۔ ایم ایس ڈاکٹر اسد مقبول نے وفد کے تحفظات پر یقین دہانی کرائی کہ ٹراما سنٹر کی تکمیل اور سٹاف کے مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کیا جائے گا۔

 

 

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