پسرور روڈ سیالکوٹ کی گرین بیلٹ میں پودے سوکھنے لگے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ مریم نواز کا \"صاف ستھرا، سرسبز پنجاب\" کا نعرہ تاحال صرف دعوؤں تک محدود دکھائی دے رہا ہے ۔
پسرور روڈ سیالکوٹ کی گرین بیلٹ میں مخیر حضرات اور سماجی تنظیموں کی جانب سے لگائے گئے قیمتی پودے پانی اور مناسب دیکھ بھال نہ ملنے کے باعث سوکھنا شروع ہو چکے ہیں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ متعلقہ انتظامیہ اس صورتحال پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو گرین بیلٹ پر لگائے گئے ہزاروں روپے مالیت کے پودے مکمل طور پر ختم ہو سکتے ہیں ۔