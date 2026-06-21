شہری کو غیر قانونی حراست میں رکھنے پر 3افسر معطل
ایس ایچ او موترہ اویس ، تفتیشی افسر صدر طیب ،اے ایس آئی عبدالحلیم شامل
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈی پی او سیالکوٹ نے 3پولیس اہلکار معطل کر دئیے ،ڈی پی او سیالکوٹ نے اختیارات کے ناجائز استعمال، مبینہ بدعنوانی اور شہری کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کے الزام پر تھانہ موترہ کے ایس ایچ او چودھری اویس بشیر، تھانہ صدر کے تفتیشی افسر طیب سدھو اور اے ایس آئی عبدالحلیم کو فوری طور پر معطل کر دیا۔ذرائع کے مطابق بلال بورا نامی شہری کی درخواست پر تحقیقات کی گئیں جن میں مبینہ طور پر غیر قانونی حراست اور رشوت طلبی کے الزامات سامنے آئے ۔ ابتدائی انکوائری کے بعد ڈی پی او سیالکوٹ نے تینوں اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے انہیں معطل کر دیا جبکہ مزید قانونی و محکمانہ تحقیقات جاری ہیں۔متاثرہ شہری چوہدری بلال بورا نے مؤقف اختیار کیا کہ انہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا اور رہائی کے بدلے رشوت کا مطالبہ کیا گیا جس پر انہوں نے اعلیٰ حکام کو درخواست دی تھی۔