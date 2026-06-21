عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال میں لواحقین کیلئے نئی انتظار گاہ کا افتتاح
گجرات (نامہ نگار )عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال میں مریضوں کے لواحقین کیلئے انتظار گاہ کا افتتاح کر دیا گیا ۔
افتتاح ڈپٹی کمشنر گجرات نور العین قریشی اور میاں خورشید احمد نے کیا۔ تقریب کے موقع پر ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر سعود افضل اور سماجی و کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی۔ یہ نئی انتظار گاہ رشیدہ شفیع ٹراما سینٹر کے احاطے میں تعمیر کی گئی ہے تاکہ ہسپتال آنے والے مریضوں کے لواحقین کو شدید گرمی اور موسم کی سختیوں سے محفوظ پناہ گاہ فراہم کی جا سکے ۔