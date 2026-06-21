پٹرولیم لیوی ختم ،قیمت 225روپے فکس کی جائے :ڈاکٹر طارق
اب 10یا 20روپے کی کمی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا:احتجاجی مظاہرے سے خطاب
گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن کی اپیل پر ملک بھر کی طر ح گجرات میں بھی پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے خلاف بھرپوراحتجاجی مظاہرہ کیاگیا جس کی قیادت جماعت اسلامی پنجاب کے امیر ڈاکٹرطارق سلیم،ضلعی امیر انصردھول ایڈووکیٹ نے کی۔ احتجاجی مظاہرے میں امیرشہرگجرات راجہ نعیم خاور،سیکرٹری جنرل ضلع گجرات رانامحمد عمرصدیق ودیگرذمہ دار وں نے بھی بھرپورشرکت کی۔ شرکاسے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ جماعت اسلامی کی جدوجہد، احتجاج اورمحنت کاثمرہے کہ پٹرول کی قیمت میں 74 اورڈیزل کی قیمت میں 67روپے کمی کااعلان کیاگیاانہوں نے کہاکہ ایران، امریکہ جنگ کے خاتمے کے بعد دنیا بھر میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی ہے لیکن پاکستان میں حکومت نے پٹر ول اور ڈیزل کو کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے ، جماعت اسلامی کی احتجاجی کال پر پٹرول کی قیمت میں 74 روپے فی لٹر کمی عوامی دبا ئو کی کامیابی ہے ، ہمارا مطالبہ ہے کہ قیمت 225 روپے فی لٹر پر لائی جائے ، پٹرولیم لیوی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پٹرول کی قیمت فوری طور پر 225 روپے فی لٹرکی جائے ، اب 10 یا 20 روپے کی کمی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا پٹرول پر عائد لیوی ختم کی جائے اور قیمتوں کو 3 سال کیلئے منجمد کیا جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے اور مہنگائی کی لہر میں کمی واقع ہو۔