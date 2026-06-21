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گجرات:6فوڈ پوائنٹس کو جرمانے ،غیر معیاری اشیا خورونوش تلف

  • گوجرانوالہ
گجرات:6فوڈ پوائنٹس کو جرمانے ،غیر معیاری اشیا خورونوش تلف

گجرات(سٹی رپورٹر )پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری، متعدد فوڈ پوائنٹس کی انسپکشن، جرمانے عائدپنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے ضلع بھر میں خوراک کے معیار اور حفظانِ صحت کے اصولوں کی جانچ کیلئے گزشتہ روز 44فوڈ بزنسز کا معائنہ کیا۔

کارروائیوں کے دوران 19 فوڈ پوائنٹس کو بہتری کے نوٹسز جاری کئے گئے جبکہ فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر 6فوڈ بزنسز کو مجموعی طور پر 85ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔مزید برآں 2۔5 کلوگرام زائدالمیعاد خوراکی اشیا تلف کی گئیں جبکہ معیار کی جانچ کے لیے 2 فوڈ سیمپلز بھی حاصل کیے گئے ۔

 

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