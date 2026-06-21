ایم ڈی واسا لاہور کا گجرات میں سیوریج منصوبوں کا جائزہ
منصوبوں کی تکمیل سے نکاس آب کے نظام میں نمایاں بہتری آئیگی :کاشان حفیظ
گجرات(سٹی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا لاہور غفران احمدڈپٹی پراجیکٹ ڈائریکٹر واسا پنجاب قیصر رضا کا گجرات میں پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت میگا سیوریج منصوبوں کا دورہ، جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار اور معیار کا جائزہ، منیجنگ ڈائریکٹر واسا کاشان حفیظ بٹ کی بریفنگ پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت گجرات میں جاری اربوں روپے مالیت کے میگا سیوریج منصوبوں کا جائزہ لینے کیلئے منیجنگ ڈائریکٹر واسا لاہور غفران احمد ،ڈپٹی پراجیکٹ ڈائریکٹر واسا پنجاب قیصر رضا نے منیجنگ ڈائریکٹر واسا گجرات کاشان حفیظ بٹ کے ہمراہ مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا، اس موقع پر ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر واسا فیصل حسنین بھلی، ڈائریکٹر انجینئرنگ شیخ عبدالواہاب، متعلقہ انجینئرز، ایس ڈی اوز اور پراجیکٹ ٹیم کے افسر بھی موجود تھے ،
دروان دورہ پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت زیر تعمیر 100 کیوسک پانی کی گنجائش کے حامل ظہور الٰہی سٹیڈیم ڈسپوزل سٹیشن، مدینہ سیداں ڈسپوزل سٹیشن، لوراں کلورٹ،جلالپور جٹاں روڈ پر جاری سیوریج نالے کے منصوبے سمیت شہر بھر میں جاری مختلف میگا سیوریج منصوبوں کے تعمیراتی مراحل، معیار اور پیش رفت کا جائزہ لیا،منیجنگ ڈائریکٹر واسا گجرات کاشان حفیظ بٹ نے بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا گجرات میں نکاسی آب کے دیرینہ مسائل کے مستقل حل کیلئے پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت بڑے پیمانے پر ترقیاتی منصوبے تیزی سے جاری ہیں۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے شہر کے مختلف علاقوں میں سیوریج اور بارشی پانی کے نکاس کے نظام میں نمایاں بہتری آئے گی جبکہ اربن فلڈنگ کے خطرات میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوگی۔