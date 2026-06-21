گجرات :ضلعی انتظامیہ کی جانب سے محرم الحرام کیلئے کنٹرول روم قائم
گجرات(سٹی رپورٹر )ضلعی انتظامیہ کی جانب سے محرم الحرام کیلئے کنٹرول روم قائم، 24 گھنٹے مانیٹرنگ کا آغازڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین کی ہدایت پر محرم الحرام کے دوران سکیورٹی، جلوسوں اور مجالس کی نگرانی کے لیے ضلعی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ۔
کنٹرول روم میں سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے جلوسوں اور حساس مقامات کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے ۔ کنٹرول روم کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر ہیومن ریسورس وقاص محبوب کر رہے ہیں جبکہ پولیس، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسر و اہلکار موجود ہیں۔