سمبڑیال:ایل پی جی کی قیمت کنٹرول نہ ہو سکی ، پیرا بے بس
گھریلو سلنڈر 6000اور کمرشل سلنڈر 17000روپے سے زائد پر فروخت
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )ایل پی جی کے ریٹ کنٹرول نہ کئے جا سکے ، سمبڑیال تحصیل میں من مانے نرخوں پر ایل پی جی کی فروخت کرکے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا دھندہ جاری ، پیرا فورس اور انتظامیہ سمبڑیال شہر و گردونواح میں ایل پی جی کی خود ساختہ بڑھائی گئی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوگئی ، ایل پی جی سرکاری ریٹ 304 روپے کے بجائے 600 روپے کلوگرام تک فروخت کا سلسلہ جاری ہے ، گھریلو اور کمرشل سلنڈرز کی من مانی قیمتیں وصول کئے جانے پر شہری شدید مشکلات کا شکار ہوگئے ۔ تفصیلات کے مطابق جہاں پر عوام منافع خوری، مصنوعی مہنگائی کے ہاتھوں پہلے ہی پریشان ہیں وہاں پر ہو ل سیل ڈیلروں اور د کانداروں نے ایل پی جی کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کرکے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر رکھا ہے ۔ ایل پی جی سرکاری ریٹ 304 روپے مقرر ہے 550 سے 600 روپے تک سرعام فروخت کی جارہی۔ عام آدمی کے معمول کے استعمال کا گھریلو ایل پی جی سلنڈر 5800 سے 6000ہزار روپے تک اور کمرشل سلنڈر 17000روپے سے زائد ریٹ پر فروخت کیا جا رہا ہے ۔ د کانداروں کا کہنا ہے کہ ہمیں پلانٹ والے ہی مہنگی گیس فراہم کر رہے ہیں ہم شہریوں کو سستی گیس کیسے دے سکتے ہیں ۔ایل پی جی گیس کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے سے شدید پریشانی کے شکار غریب اور متوسط طبقے نے حکومتی ارباب اختیار اور انتظامیہ سے سمبڑیال شہر و گردونواح کے علاقوں میں ایل پی جی گیس کی مصنوعی طور پر بڑھائی گئیں قیمتیں کنٹرول کروانے کا مطالبہ کیا ہے ۔