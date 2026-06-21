وزیرآباد :جماعت اسلامی کی ممبر سازی مہم میں کامیابی پر تقریب
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جماعت اسلامی وزیرآباد نے ممبر سازی مہم میں شاندار کامیابی حاصل کرتے ہو ئے وسطی پنجاب میں پہلی جبکہ ملک بھر میں مجموعی طور پر تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔
اس موقع پر ممبر سازی مہم میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کارکنان کی حوصلہ افزا ئی کیلئے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے افراد میں شیلڈز اور تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں ۔ناصر محمود کلیر نے کہا کہ کارکنان کی محنت، لگن اور عوامی رابطہ مہم کی بدولت یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے ، جماعت کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے اور عوامی خدمت کے مشن کو مزید مو ثر انداز میں جاری رکھا جا ئے گا۔