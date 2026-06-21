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وزیرآباد:پیرا فورس کی ریڑھی بانوں کو تجاوزات نہ کرنے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:پیرا فورس کی ریڑھی بانوں کو تجاوزات نہ کرنے کی ہدایت

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پیرا فورس افسر وں نے شہر کے مختلف بازاروں اور شاہراہوں کا دورہ کیا۔

جہاں ریڑھی بانوں کو سڑکوں، فٹ پاتھوں اور عوامی گزرگاہوں پر تجاوزات قائم کرنے سے منع کیا گیا۔ کامران بھٹی نے ریڑھی بانوں کو ہدایت دی کہ وہ مقررہ مقامات پر کاروبار کریں اور ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ پیدا نہ کریں۔کامران بھٹی نے کہا کہ تجاوزات شہریوں کیلئے مشکلات کا باعث بنتی ہیں اور بازاروں میں رش اور ٹریفک جام کی ایک بڑی وجہ ہیں۔ ریڑھی بانوں کو تنبیہ کی گئی کہ آئندہ تجاوزات قائم کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 

 

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