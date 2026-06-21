بجٹ میں کٹلری سیکٹر کی ترقی کیلئے رقم رکھنے کا خیر مقدم
اقدام ترقی، روزگار اور برآمدات کے نئے دروازے کھولے گا:جمال بھٹہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن نے وفاقی بجٹ میں کٹلری سیکٹر کی ترقی اور فروغ کیلئے خطیر رقم کی منظوری کا خیرمقدم کیا ہے ۔ایسوسی ایشن کی قیادت نے اس پیش رفت کو صنعت کیلئے تاریخی سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ کٹلری سیکٹر کو قومی سطح پر باضابطہ طور پر تسلیم کرتے ہوئے اس کے لیے خصوصی مالی وسائل مختص کیے گئے ہیں۔ چیئرمین پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن جمال بھٹہ نے تمام سٹیک ہولڈرز، ممبران اور صنعتی شراکت داروں کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی ایسوسی ایشن کی مسلسل محنت، مؤثر نمائندگی اور بھرپور جدوجہد کا نتیجہ ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ایسوسی ایشن اب اس بات کو یقینی بنانے پر توجہ دے گی کہ مختص کردہ فنڈز شفاف، مؤثر اور نتیجہ خیز انداز میں صنعت کی ترقی کیلئے استعمال ہوں۔ ایسوسی ایشن رہنمائوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ بجٹ اس صنعت کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا اور ترقی، روزگار اور برآمدات کے نئے دروازے کھولے گا۔