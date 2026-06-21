صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجٹ میں کٹلری سیکٹر کی ترقی کیلئے رقم رکھنے کا خیر مقدم

  • گوجرانوالہ
بجٹ میں کٹلری سیکٹر کی ترقی کیلئے رقم رکھنے کا خیر مقدم

اقدام ترقی، روزگار اور برآمدات کے نئے دروازے کھولے گا:جمال بھٹہ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن نے وفاقی بجٹ میں کٹلری سیکٹر کی ترقی اور فروغ کیلئے خطیر رقم کی منظوری کا خیرمقدم کیا ہے ۔ایسوسی ایشن کی قیادت نے اس پیش رفت کو صنعت کیلئے تاریخی سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ کٹلری سیکٹر کو قومی سطح پر باضابطہ طور پر تسلیم کرتے ہوئے اس کے لیے خصوصی مالی وسائل مختص کیے گئے ہیں۔ چیئرمین پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن جمال بھٹہ نے تمام سٹیک ہولڈرز، ممبران اور صنعتی شراکت داروں کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی ایسوسی ایشن کی مسلسل محنت، مؤثر نمائندگی اور بھرپور جدوجہد کا نتیجہ ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ایسوسی ایشن اب اس بات کو یقینی بنانے پر توجہ دے گی کہ مختص کردہ فنڈز شفاف، مؤثر اور نتیجہ خیز انداز میں صنعت کی ترقی کیلئے استعمال ہوں۔ ایسوسی ایشن رہنمائوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ بجٹ اس صنعت کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا اور ترقی، روزگار اور برآمدات کے نئے دروازے کھولے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ اور صوبائی وزرا کا صبا حیدر کے اہلخانہ اور رضا ہارون سے اظہار تعزیت

اپنے سروں سے جاگیردار، وڈیرے ہٹانے کی ضرورت ،حافظ نعیم

کراچی :ٹرانسپورٹرز کی تیسرے روز بھی ہڑتال،شہری پریشان

جے پی ایم سی :کینیا کے ماہرین نے روبوٹک آلات کی اسٹرلائزیشن کی تربیت لی

جیکب آباد:سخت گرمی کے بعد بارش سے موسم خوشگوار ہوگیا

اے این ایف کی کارروائیاں،6 ملزم گرفتار،145کلو منشیات برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل