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تعمیر ات روکنے ،دھمکیاں دینے پر 12افراد کیخلاف مقدمہ

  • گوجرانوالہ
تعمیر ات روکنے ،دھمکیاں دینے پر 12افراد کیخلاف مقدمہ

رانا شاہد ، ارحم اور ساتھیوں نے تعمیراتی سامان ضائع کر دیا ، پولیس آ نے پر فرار

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )تین کنال 14مرلے کی تعمیرات کو زبردستی روکنے کی کوشش جان سے ماردینے کی دھمکیاں دینے اورتعمیرات کے سامان کو ضائع کرنے پر باپ بیٹے سمیت 12ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس رپورٹ کے مطابق محلہ گلشن ٹاؤن سبزی منڈی سیالکوٹ کے رہائشی عبدالبصیر حسین ولد محمد اشرف کی درخواست پر تھانہ سمبڑیال پولیس نے 12ملزمان رانا شاہد اوراس بیٹے ارحم ولد رانا شاہد سمیت10کس نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ۔رپورٹ کے مطابق سمبڑیال کے علاقہ صدیق اکبر منڈی میں عبدالبصیر کی ملکیتی ومقبوضہ رقبہ 3کنال 14مرلے پر تعمیرات جاری تھی کہ اچانک رانا شاہد ،ارحم اور10کس نامعلوم افراد ملکیتی ومقبوضہ رقبہ میں داخل ہوگئے اورتعمیرات زبردستی روکنے کی کوشش کی اورجان سے ماردینے کی دھمکیاں دینے لگے تعمیرات کے سامان کو ضائع کرنا شروع کردیا15پر کال کرنے کے بعد پولیس کے آنے پر ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے ۔تھانہ سمبڑیال پولیس ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔

 

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