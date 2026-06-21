بروقت ٹیکس ادائیگی ہر شہری کا قومی فریضہ :کمشنر انکم ٹیکس
فیڈرل بورڈ آف ریونیو حکومتی محصولات میں اضافے کیلئے مسلسل اقدامات کر رہا
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)کمشنر انکم ٹیکس تحسین صادق تارڑ نے کہا ہے کہ ٹیکس کی بروقت ادائیگی ہر ذمہ دار شہری کا قومی فریضہ ہے ، ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدن ملک کی معاشی ترقی، عوامی فلاح و بہبود اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے وہ سینئر صحافی افتخار احمد بٹ کے چھوٹے بھائی نثار احمد بٹ کی وفات پر تعزیت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے ۔ اس موقع پر جماعت اسلامی وزیرآباد کے ضلعی نائب امیر صابر حسین بٹ،ندیم صادق تارڑ ،بابو راحیل ،سید ضمیر کاظمی و دیگر بھی موجود تھے ۔ انہوں نے کہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ملک کے مالیاتی نظام کی مضبوطی اور حکومتی محصولات میں اضافے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہا ہے ۔ ایف بی آر کے ذریعے جمع ہونے والے ٹیکس سے سڑکوں، تعلیمی اداروں، ہسپتالوں، پینے کے صاف پانی، توانائی کے منصوبوں اور دیگر عوامی سہولیات کی فراہمی ممکن بنتی ہے انہوں نے کہا کہ ہر شہری کوشش کرے کہ وہ نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) حاصل کرے اور اپنی آمدن کے مطابق ٹیکس گوشوارے جمع کر ائے این ٹی این کے حصول سے شہریوں کو متعدد قانونی اور مالی سہولیات میسر آتی ہیں جن میں بینکنگ معاملات میں آسانی، کاروباری سرگرمیوں میں سہولت، سرکاری و نجی اداروں کے ساتھ مالی لین دین میں اعتماد، اور مختلف شعبوں میں کم ودہولڈنگ ٹیکس کی شرحوں سے استفادہ شامل ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ فائلر بننے سے شہری نہ صرف قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں بلکہ انہیں جائیداد، گاڑیوں اور دیگر مالی معاملات میں بھی نمایاں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ٹیکس نیٹ میں شمولیت سے معیشت دستاویزی شکل اختیار کرتی ہے جس سے سرمایہ کاری، روزگار کے مواقع اور ملکی استحکام کو فروغ ملتا ہے ۔