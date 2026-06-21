حافظ آباد:سی سی ڈی کی کارروائیاں ،ڈکیتی کی وار داتیں ختم
رواں سال کے پہلے 5ماہ کے دوران ضلع میں جرائم کی شرح میں خاطر خواہ کمی
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ضلع حافظ آباد میں کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کے قیام کے بعد جرائم کی روک تھام اور امن و امان کے قیام کے حوالے سے نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں ،سال 2025 کے پہلے پانچ ماہ کے مقابلے میں سال 2026 کے پہلے 5ماہ کے دوران سنگین جرائم کی شرح میں خاطر خواہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے جسے عوامی حلقوں نے خوش آئند قرار دیا ۔کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے اعداد و شمار کے مطابق مؤثر حکمت عملی، جدید پولیسنگ، بروقت کارروائیوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ڈکیتی کی وارداتوں میں 100 فیصد کمی واقع ہوئی ہے جبکہ رابری کی وارداتوں میں 64 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے ۔اسی طرح شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے وہیکل چھیننے کی وارداتوں میں 84 فیصد اور وہیکل چوری کی وارداتوں میں 66 فیصد کمی آئی ۔ قتل جیسے سنگین جرم کی شرح میں بھی 56 فیصد کمی واقع ہوئی ۔ مزید برآں نقب زنی کی وارداتوں میں 31 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے ۔