صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:سی سی ڈی کی کارروائیاں ،ڈکیتی کی وار داتیں ختم

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:سی سی ڈی کی کارروائیاں ،ڈکیتی کی وار داتیں ختم

رواں سال کے پہلے 5ماہ کے دوران ضلع میں جرائم کی شرح میں خاطر خواہ کمی

حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ضلع حافظ آباد میں کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کے قیام کے بعد جرائم کی روک تھام اور امن و امان کے قیام کے حوالے سے نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں ،سال 2025 کے پہلے پانچ ماہ کے مقابلے میں سال 2026 کے پہلے 5ماہ کے دوران سنگین جرائم کی شرح میں خاطر خواہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے جسے عوامی حلقوں نے خوش آئند قرار دیا ۔کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے اعداد و شمار کے مطابق مؤثر حکمت عملی، جدید پولیسنگ، بروقت کارروائیوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ڈکیتی کی وارداتوں میں 100 فیصد کمی واقع ہوئی ہے جبکہ رابری کی وارداتوں میں 64 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے ۔اسی طرح شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے وہیکل چھیننے کی وارداتوں میں 84 فیصد اور وہیکل چوری کی وارداتوں میں 66 فیصد کمی آئی ۔ قتل جیسے سنگین جرم کی شرح میں بھی 56 فیصد کمی واقع ہوئی ۔ مزید برآں نقب زنی کی وارداتوں میں 31 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بچوں کے مین ہولز میں گرنے کے واقعات پر وزیر ہاؤسنگ برہم

پٹرول کی قیمت 225روپے لٹر پرلائی جائے :جماعت اسلامی

ناجائز قابضین کے خلاف بھرپور پور ایکشن ہوگا: شافع حسین

سکھ جوڑے کے قتل کے محرکات بے نقاب کیے جائیں :رمیش اروڑہ

علامہ اقبال میڈیکل کالج :بورڈ آف مینجمنٹ کااجلاس، تجاویز پر غور

ڈی سی ننکانہ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ، مختلف شعبوں کا معائنہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل