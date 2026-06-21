پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود رکشوں کے کرائے کم نہ ہوسکے
تتلے عالی(نامہ نگار )پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ کا پرانا کرایہ برقرار،کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے پٹرولیم مصنوعات میں74روپے تک فی لیٹرکمی کے اعلان اور نوٹیفکیشن جاری کئے جانے کے بعد گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ،کامونکی ،نوشہرہ ورکاں روڈ پر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کی جانب سے کرایہ کم کرنے کی بجائے سابق کرایہ وصول کر رہے ہیں ،رکشوں کی جانب سے بھی کرایوں میں کمی نہیں کی گئی ۔