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سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کا جائزہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن \"ستھرا پنجاب\" پروگرام کے تحت چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی و منیجنگ ڈائریکر ستھرا پنجاب ایجنسی گوجرانوالہ عبدالرازق ڈوگر نے شہر کے مختلف علاقوں اکرام کالونی، مہر پارک، مدینہ کالونی، سوئی گیس لنک روڈ اور ڈپو والی گلی کا دورہ کیا اور جاری صفائی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔

دورے کے دوران انہوں نے صفائی ستھرائی کے مجموعی انتظامات، کھلے نالوں اور نالیوں کی ڈی سلٹنگ، فیلڈ سٹاف کی حاضری، مشینری کی کارکردگی اور گھر گھر سے کوڑا کرکٹ جمع کرنے کے عمل کا معائنہ کیا۔ انہوں نے مختلف مقامات پر صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تمام علاقوں میں صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے۔

 

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