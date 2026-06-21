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داؤد صادق بٹ کے انتقال پر چودھری راسخ الٰہی کا اظہار تعزیت

  • گوجرانوالہ
داؤد صادق بٹ کے انتقال پر چودھری راسخ الٰہی کا اظہار تعزیت

گجرات (نامہ نگار )ممتاز بزنس مین الحاج محمد صادق بٹ مرحوم کے صاحبزادے اور دانیال داؤد بٹ ، سلیمان داؤد بٹ، محمد بن داؤد بٹ کے والد حاجی محمد داؤد صادق بٹ داؤد جیولرز والے گزشتہ روز انتقال کر گئے ،

ان کی وفات پر سابق وزیر اعلیٰ پرویز الٰہی کے صاحبزادے راسخ الٰہی اظہار تعزیت کیلئے پہنچے ۔ جہاں پر انہوں نے مرحوم کے بھائیوں اور بیٹوں سے اظہار تعزیت کیا انہوں نے کہا کہ داؤد صادق بٹ سے میرا گہرا ذاتی تعلق تھا ، انتہائی شریف النفس، غریب پرور ، ہنس مکھ شخصیت کے مالک تھے ۔ 

 

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