داؤد صادق بٹ کے انتقال پر چودھری راسخ الٰہی کا اظہار تعزیت
گجرات (نامہ نگار )ممتاز بزنس مین الحاج محمد صادق بٹ مرحوم کے صاحبزادے اور دانیال داؤد بٹ ، سلیمان داؤد بٹ، محمد بن داؤد بٹ کے والد حاجی محمد داؤد صادق بٹ داؤد جیولرز والے گزشتہ روز انتقال کر گئے ،
ان کی وفات پر سابق وزیر اعلیٰ پرویز الٰہی کے صاحبزادے راسخ الٰہی اظہار تعزیت کیلئے پہنچے ۔ جہاں پر انہوں نے مرحوم کے بھائیوں اور بیٹوں سے اظہار تعزیت کیا انہوں نے کہا کہ داؤد صادق بٹ سے میرا گہرا ذاتی تعلق تھا ، انتہائی شریف النفس، غریب پرور ، ہنس مکھ شخصیت کے مالک تھے ۔