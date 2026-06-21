اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے :مقررین
علما کرام بھائی چارے کیلئے کردار ادا کریں تو معاشرہ امن کا گہوارابن سکتا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے ، علما کرام معاشرے میں بھائی چارے ، اتحاد و اتفاق کے فروغ کیلئے کردار ادا کریں تو معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارابن سکتا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار اراکین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان ڈاکٹر عزیز محمود الوری (کراچی)اور پروفیسر ڈاکٹر عبد الغفور راشد (لاہور)نے ڈپٹی کمشنر آفس کے کانفرنس روم میں ضلعی امن کمیٹی سیالکوٹ کے محرم الحرام کے سلسلہ میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔صدر مجلس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نعیم بشیر نے ضلعی امن کمیٹی نے اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے اراکین کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب استقبالیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ضلع سیالکوٹ میں تمام مسالک اور مزاہب کے مابین ہم آہنگی مثالی ہے ۔ ضلعی امن کمیٹی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پورا سال رابطہ میں رہتی ہے ۔ امن کمیٹی کے اراکین کی امن کے فروغ کیلئے خدمات قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ محرم الحرام کے دوران سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کئے گئے ہیں اور تمام پروگراموں کی مسلسل مسلسل کی جارہی ہے اور ضمن میں امن کمیٹی ہر اول دستے کا کردار ادا کررہی ہے ۔