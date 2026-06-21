ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اختر فاروق کا گجرات بار ایسوسی ایشن کا دورہ
گجرات (نامہ نگار )ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اختر فاروق نے گجرات بار ایسوسی ایشن کا دورہ کیا، سیشن کورٹ صدر آفس آمد پر سیکرٹری گجرات بار مرزا کاشف بیگ ایڈووکیٹ نے استقبال کیا۔
دورانِ ملاقات صدر گجرات بار سید فدا عباس ایڈووکیٹ اور ڈی پی او گجرات کے درمیان خصوصی نشست ہوئی، جس میں ضلع میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، وکلا برادری کو درپیش مسائل اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے قانون کی بالادستی، انصاف کی فراہمی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔