واقعہ کربلا مسلمانوں کیلئے مشعل راہ ہے :عطا المصطفی
امام حسین ؓ اور رفقا نے جانوں کے نذرانے پیش کرکے حق کو زندہ رکھا
راہوالی (نمائندہ دنیا )ما ہ محرم الحرام ہمیں نواسہ رسول اور انکے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار علامہ پیر عطا المصطفی رضوی خطیب اعظم فیصل آباد نے مرکزی جامع مسجد مدنی محلہ چراغ پورہ میں زیر نگرانی علامہ قاری محمد امجد رضا طاہری منعقدہ دس روزہ محافل ذکر اہلبیت رسول سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام ہمیں نواسہ رسول اور انکے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے کیونکہ آپ نے خالصتاً اﷲ تعالیٰ کی خوشنودی ،دین اسلام کی سربلندی اور باطل قوتوں کے طمع لالچ کے حربوں کو ٹھکراتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کیلئے شہادت کا رتبہ قبول کیا اسی لیے کربلا کا واقعہ مسلمانوں کیلئے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے جو اس بات کا درس دیتا ہے کہ اسلام دشمن اور طاغوتی طاقتوں کے آگے کبھی سر تسلیم خم نہیں کرتا حضرت امام حسین ؓ اور ان کے رفقا نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرکے حق کو زندہ رکھا جبکہ باطل کو ہمیشہ کے لیے شکست ہوئی دنیا کے تمام مسلمانو ں کے لیے شہادت حضرت امام حسینؓ صبر و استقامت کا اعلیٰ نمونہ ہے ۔