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گجرات چیمبر آف کامرس کی نئی ممبرشپ لینے والوں کیلئے سیشن

  • گوجرانوالہ
گجرات چیمبر آف کامرس کی نئی ممبرشپ لینے والوں کیلئے سیشن

گجرات (نامہ نگار )گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں نئی ممبرشپ لینے والے ممبران کے لیے اورینٹیشن سیشن کا انعقاد کیا گیا

جس میں حاجی ناصر محمود گروپ لیڈر ، صدر گجرات چیمبر احمد حسن اور چیئرمین اورینٹیشن کمیٹی عاکف سعید نے ممبران کو گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سروسز ، ممبر کے لیے فوائد اور دیگر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ممبران کو نئی ممبرشپ کے کارڈز د ئیے گئے اور گجرات چیمبر کے ڈیپارٹمنٹس کا دورہ بھی کروایا گیا۔اس موقع پر عباس بٹ، مرزا اویس عرفان، سلمان بٹ ایگزیکٹو ممبران ، محمد عثمان مظفر سیکرٹری جنرل اور محمد عثمان خالد ایڈشنل سیکرٹری بھی موجود تھے ۔

 

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