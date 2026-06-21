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ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرجنرل کا لالہ موسیٰ میں مرکزی امام بارگاہ کا دورہ

  • گوجرانوالہ
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرجنرل کا لالہ موسیٰ میں مرکزی امام بارگاہ کا دورہ

لالہ موسیٰ،گجرات (نمائندہ دنیا،سٹی رپورٹر )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرجنرل قرۃ العین ،اسسٹنٹ کمشنرہیومن ریسورسز وقاص محبوب کا مرکزی امام بارگاہ ریلوے روڈ لالہ موسیٰ کادورہ ،امام بارگاہ انتظامیہ سے ملاقات کرکے سکیو رٹی ودیگر انتظامات کاجائزہ لیا،

جلوس روٹس کی صفائی سمیت مشکلات بارے پوچھا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرجنرل قرۃ العین ،اسسٹنٹ کمشنرہیومن ریسورسز وقاص محبوب نے اے سی کھاریاں احمدشیرگوندل، چیف آفیسر بلدیہ لالہ موسیٰ تنویرعباس گجر کے ہمراہ مرکزی امام بارگاہ ریلوے روڈ کادورہ کیا،انہوں نے امام بارگاہ کے منتظم انصر جعفری سے ملاقات کرکے ان سے عشرہ محرم کے حوالے سے سکیورٹی و صفائی ،ستھرائی کے انتظامات کاجائزہ لیا ۔

 

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