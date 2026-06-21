ماس ٹرانزٹ کوریڈور سے آمد ورفت بہتر ہو گی :کمشنر
ٹریفک کے مسائل میں نمایاں کمی آئے گی، منصوبہ مارچ میں مکمل ہو جائیگا
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )کمشنر گوجرانوالہ محمد علی نے کہا ہے کہ ماس ٹرانزٹ کوریڈور منصوبہ شہر میں جدید، محفوظ اور معیاری سفری سہولیات کی فراہمی کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے جس سے شہریوں کو آمدورفت کے بہتر ذرائع میسر آئیں گے اور ٹریفک کے مسائل میں نمایاں کمی آئے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ منصوبے کے مختلف مراحل پر کام کو مقررہ ٹائم لائن کے مطابق آگے بڑھایا جائے اور تمام متعلقہ ادارے باہمی تعاون سے درپیش چیلنجز کا بروقت حل یقینی بنائیں ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ماس ٹرانزٹ کوریڈور منصوبے کی پیش رفت کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں پراجیکٹ ڈائریکٹر و سابق چیف سیکرٹری پنجاب کیپٹن (ر)زاہد سعید اور ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد بھی موجود تھے جبکہ ایم ڈی واسا احد ڈوگر ،اے سی آر محمد فرقان ،ڈی جی پی ایچ اے شاہد عباس جوتہ ،ہائی ویز ،سوئی گیس،جنگلات ،واپڈا سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسر شریک ہوئے ۔اجلاس میں منصوبے کے مختلف تکنیکی، انتظامی اور ترقیاتی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ پراجیکٹ ڈائریکٹر کیپٹن (ر)زاہد سعید نے منصوبے کی موجودہ پیش رفت، مجوزہ روٹس، انفراسٹرکچر کی ضروریات اور آئندہ لائحہ عمل کے بارے میں بریفنگ دی۔ کمشنر محمد علی نے کہا کہ منصوبہ کو مارچ 2027تک پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔