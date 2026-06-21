آل رسول ؐ سے محبت ایمان کا تقاضا ہے :اجمل قادری
اہلبیت سے محبت کرنیوالے روز قیامت نبی کریم ؐ کیساتھ ہونگے :اجتماع سے خطاب
راہوالی (نمائندہ دنیا )علامہ اجمل رضا قادری نے مرکز اصلاح معاشرہ میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اہلبیت کے ساتھ ایمانی روحانی رشتہ جوڑیں ایمان کو تقویت حاصل ہوگی اور قسمت بھی بدل جائیگی جبکہ جنت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ توکل حکمت و دانائی سیکھنے اور بغیر حساب کے جنت حاصل کرنے کیلئے نبی پاک ؐ کی اولاد سے محبت کریں ،حضرت علی ؓ ،سید ہ فاطمۃ الزہراہؓ ، حضرت امام حسن ؓ ،حضرت امام حسین ؓ سے محبت کرنے والے قیامت کے روز نبی کریم ؐ کے ساتھ ہونگے ۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ؐ کا کاشانہ نور بڑی عظمت و شان والا ہے انکے بارے میں بحث نہ کریں یزید کا تقابل ان سے نہ کریں زمین کی بات آسمان سے نہ کریں ایسی سوچ احمقانہ ہے امام حسن ؓ امام حسین ؓ ابن علی ہیں اور حضرت علی ؓ کی شان کو حسن و حسین ،نبی پاک اور اﷲ جانتا ہے بلکہ انکے ناموں کا ذکر کرکے فیض حاصل کریں آل رسول ؐسے محبت ہی دراصل ایمان کا تقاضا ہے انہوں نے کہا کہ امام حسنؓ و حسین ؓتمام شعبوں کے امام ہیں ان کا بڑا مقام ہے انکے مقام رفعت، بلندی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا صرف اﷲ اور اسکا رسول ہی بہتر جانتے ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ۔