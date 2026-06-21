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ضابطہ اخلاق محرم الحرام و پیغامِ پاکستان کے عنوان پر کانفرنس

  • گوجرانوالہ
ضابطہ اخلاق محرم الحرام و پیغامِ پاکستان کے عنوان پر کانفرنس

متحدہ جمعیت اہلحدیث افواجِ اور ریاستی اداروں کیساتھ کھڑی رہے گی:مقررین

حافظ آباد (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)متحدہ جمعیت اہلحدیث پاکستان کے زیر اہتمام محرم الحرام کی آمد کے موقع پر ‘‘ضابطہ اخلاق محرم الحرام و پیغامِ پاکستان’’ کے عنوان سے کانفرنس پریس کلب حافظ آباد میں منعقد ہوئی۔کانفرنس کی صدارت امیر متحدہ جمعیت اہلحدیث پاکستان و ممبر قومی پیغامِ امن کمیٹی حکومتِ، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان ڈاکٹر علامہ سید ضیا اﷲ شاہ بخاری،مسلم لیگ(ن) کے رہنما شیخ گلزار احمد، ڈاکٹر سید اُسامہ ضیا بخاری، مرکزی رابطہ سیکرٹری عامر وسیم سندھو،صدر پریس کلب امتیاز احمد تاج و دیگر نے بھی خطاب کیا۔کانفرنس میں بین المسالک ہم آہنگی، اتحادِ امت، استحکامِ پاکستان، احترامِ مقدسات اور فضائلِ اہلِ بیت اطہارؓ و صحابہ کرامؓ کے فروغ کے حوالے سے اہم فیصلے کئے گئے ۔ ضیا اﷲ شاہ بخاری نے کہا کہ محرم الحرام حرمت، صبر، قربانی، اخوت، برداشت اور اتحادِ اُمت کا عظیم پیغام دیتا ہے ، اس مقدس مہینے میں تمام مکاتبِ فکر کو باہمی احترام، رواداری اور ذمہ داری کا عملی مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ملک میں امن و استحکام کی فضا مزید مضبوط ہو سکے ۔ ضیا اﷲ شاہ بخاری نے افواجِ پاکستان، سکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حکومتِ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف کامیاب اقدامات، قومی سلامتی کے تحفظ، امن و امان کے قیام اور استحکامِ پاکستان کیلئے انجام دی جانے والی خدمات پر خراجِ تحسین پیش کیا۔ کانفرنس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ متحدہ جمعیت اہلحدیث پاکستان ہمیشہ کی طرح حکومتِ پاکستان، افواجِ پاکستان، سکیورٹی فورسز اور دیگر ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑی رہے گی اور ملک میں امن، استحکام، قومی یکجہتی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کیلئے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔

 

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