پرتگال کے کاروباری وفد کا دورہ گجرات چیمبر آف کامرس
دونوں ممالک کے درمیان تجارت بڑھانے کے حوالے سے تجاویز پر تبادلہ خیال
گجرات (نامہ نگار )پرتگال کے کاروباری وفد نے گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں صدر احمد حسن کے زیر صدارت بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ کی۔وفد میں ڈاکٹر جوز صدر اولائے گروپ، سابق ایڈوائزر وزیراعظم پرتگال ، ڈاکٹر سہیل جرال ایڈوائزر اور سونی فرنینڈز لیگل ایڈوائزر شامل تھے ۔ اس موقع پر عمران عباس، عمران وڑائچ ،سلمان بٹ، عادل اشرف ، ایگزیکٹو ممبران کلیم گیلانی اور دیگر بھی موجود تھے ۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان تجارت بڑھانے کے حوالے سے مختلف پراجیکٹس پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ جوز اولائے نے گجرات کو ایک اہم صنعتی مرکز قرار دیا جو روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور ملکی معیشت میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے ۔ انہوں نے گجرات کی مضبوط صنعتی و کاروباری برادری کو سراہتے ہوئے باہمی تعاون کے لیے معاہدہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پر تگال کے وفد نے صحت اور قابلِ تجدید توانائی کے شعبوں کو سرمایہ کاری کیلئے نہایت موزوں قرار دیا اور بتایا کہ کم از کم 15 ملین یورو کے منصوبوں کے لیے کم شرح سود پر فنانسنگ کی سہولت دستیاب ہو سکتی ہے ۔ اس کے علا و ہ تعلیم کے شعبے میں بھی مشترکہ پراجیکٹس کئے جا سکتے ہیں۔