بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ پر ڈسٹرکٹ بار حافظ آباد میں تقریب
حافظ آباد (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 73ویں سالگرہ کے موقع پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن حافظ آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
محرم الحرام کے احترام کے پیش نظر تقریب نہایت سادگی سے منائی گئی۔ تقریب کی صدارت سابق صدر ڈسٹرکٹ بار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی رہنما محمد ارشد مہند ایڈووکیٹ نے کی۔ اس موقع پر صدر بار چودھری مبشر عزیز گجر، سابق صدر بارارشاد ممتاز، سابق صدر بارمحمد شعیب بھٹی، سابق صدر بارملک خالدہ شاہد ایڈووکیٹ، سید ظل حسنین شیرازی، رانا ناصر سلیمان سمیت وکلا نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔