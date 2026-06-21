تما م مکاتب فکر ملی یکجہتی کیلئے کردار ادا کریں :طاہر اشرفی
ریاستی اداروں کی کاوشوں سے ملک دشمنوں کے ناپاک عزائم ناکام ہو رہے ہیں
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )تمام مکاتبِ فکر کے علما ، مشائخ اور قائدین نے پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق کی مکمل توثیق کرتے ہوئے محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے قومی پیغامِ امن کمیٹی کے ساتھ بھرپور تعاون کا اعلان کیا۔ گوجرانوالہ میں سیمینا ر سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان علما کونسل اور قومی پیغامِ امن کمیٹی کے مرکزی کوآرڈی نیٹر حافظ طاہر محمود اشرفی ، مولانا قاضی ضیا محسن اعوان ،حاجی یوسف کھوکھر ، علامہ کاظم ترابی ، مولانا زبیر کھٹانہ ، علامہ خالد حسن مجددی، حافظ مقبول احمد، مفتی کامران ہزاروی، مولانا عثمان بٹ، قاضی عظمت اللہ ، قاری ارشد محمود صفدر و تمام مکاتب فکر کے نمائندہ علما و مشائخ نے کہا کہ محرم کا مقدس مہینہ ہمیں اتحاد، برداشت، صبر، قربانی اور باہمی احترام کا درس دیتا ہے ، اس لیے تمام مکاتبِ فکر کو ملی یکجہتی اور بھائی چارے کے فروغ کیلئے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے ۔
انہوں نے واضح کیا کہ اسلام آباد ڈیکلریشن بین المسالک ہم آہنگی، مذہبی رواداری اور عالمی امن کے قیام کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے ، اور ہم \\\"اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں\\\" کے سنہری اصول پر عمل پیرا ہو کر ہی ایک پرامن، مستحکم اور متحد معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور دنیا کی کوئی بھی دشمن طاقت اسے ہم سے دور نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کشمیری عوام سے اپیل کی کہ وہ محرم الحرام کے احترام میں اپنا دھرنا مکمل طور پر ختم کر کے مذاکرات کی میز پر آئیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اختلافات کے باوجود قومی اور دینی معاملات میں متحد رہنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کیونکہ دشمن قوتیں مسلسل پاکستان میں فرقہ وارانہ انتشار، نفرت اور بدامنی پھیلانے کی سازشیں کر رہی ہیں تاہم قوم کے اتحاد، علما کرام کی ذمہ دارانہ قیادت اور ریاستی اداروں کی کاوشوں کی بدولت ان کے ناپاک عزائم ناکام ہو رہے ہیں۔ اجلاس میں پاک فوج اور قوم کے اتحاد کو مثالی قرار دینے اور ملکی سلامتی کے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔