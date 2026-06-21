محرم کے دوران 2 ڈویژنز میں سیکیورٹی انتظامات: فوج، رینجرز کی 19 کمپنیاں تعینات
گوجرانوالہ اور گجرات ڈویژن میں 353مقررین و ذاکرین کی زباں و ضلع بندی کے احکامات ،6858مجالس اور 1588جلوسوں کیلئے سکیورٹی انتظامات مکمل
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان، صفائی ستھرائی، نکاسی آب، سٹریٹ لائٹس اور دیگر شہری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عزاداروں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ، محرم کے جلوسوں اور مجالس کے راستوں پر تمام انتظامات بروقت مکمل کئے جائیں اور محکموں کے درمیان رابطوں کو مزید مؤثر بنایا جائے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے کمشنر آفس گوجرانوالہ میں محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر کمشنر محمد علی، آر پی او خرم شہزاد حیدر، ڈپٹی کمشنر نوید احمد اور سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث گل خان بھی موجود تھے ۔کمشنر محمد علی نے اجلاس کو بتایا کہ ڈویژن بھر میں عشرہ محرم الحرام کے پرامن انعقاد کیلئے جامع پلان ترتیب دیا گیا ہے اور تمام متعلقہ محکمے اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں انجام دینے کیلئے متحرک ہیں۔ گوجرانوالہ اور گجرات ڈویژن سے ممبران اسمبلی نے خصوصی طور پر اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران گوجرانوالہ و گجرات ڈویژن میں محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر محمد علی اور آر پی او خرم شہزاد نے انتظامات بارے بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گوجرانوالہ و گجرات ڈویژن میں تمام 6858 مجالس اور 1588 جلوسوں کیلئے سکیورٹی انتظامات مکمل کئے جا چکے ہیں۔ اسی طرح 353 ذاکرین و مقررین کی ضلع بندی و زباں بندی کے احکامات جاری کئے گئے ہیں۔ محرم الحرام کے دوران پولیس کی امداد کیلئے آرمی کی 8 اور رینجرز کی 11 کمپنیاں تعینات ہونگی۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ گوجرانوالہ و گجرات ڈویژن میں 924 ڈاکٹرز اور 2850 پیرامیڈیکس ڈیوٹی پر تعینات ہونگے ۔