ڈکیتی، رابری گاڑی چھیننے، موٹرسائیکل چوری، قتل کے مقدمات میں کمی
رواں سال گوجرانوالہ میں گاڑی چھیننے کا کو ئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا ، زیادتی کے بعد قتل کے مقدمات میں 50 فیصد کمی ، رابری کے گزشتہ سال 4759مقدمات کے مقابلہ میں 717 مقدمات درج
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)سی سی ڈی گوجرانوالہ نے رواں سال کے پہلے 5ماہ کی کرائم رپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق مختلف سنگین جرائم کے مقدمات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ۔رپورٹ کے مطابق ڈکیتی کے مقدمات میں 97فیصد کمی واقع ہوئی ، گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 29 مقدمات رپورٹ ہوئے تھے جبکہ رواں سال صرف ایک مقدمہ درج کیا گیا۔رابری کے مقدمات میں 85فیصد کمی ریکارڈ کی گئی، گزشتہ سال 4759مقدمات کے مقابلے میں رواں سال 717 مقدمات رپورٹ ہوئے ۔گاڑی چھیننے کے مقدمات میں 100فیصد کمی دیکھنے میں آئی، گزشتہ سال 4 مقدمات رپورٹ ہوئے جبکہ رواں سال کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ موٹر سائیکل چوری کے مقدمات میں 56فیصد ،ڈکیتی مزاحمت پر قتل کے مقدمات میں 100 فیصد ،زیادتی کے بعد قتل کے مقدمات میں 50فیصد کمی ،قتل کے مقدمات میں 43فیصد کمی ہوئی، گزشتہ سال 115 مقدمات کے مقابلے میں رواں سال 66مقدمات رپورٹ ہوئے۔اسی طرح نقب زنی کے مقدمات میں 67 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔