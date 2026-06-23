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منڈیکی گورائیہ:ماں بیٹوں کو دھمکیاں دینے پر 4افرا دکیخلاف مقدمہ

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ:ماں بیٹوں کو دھمکیاں دینے پر 4افرا دکیخلاف مقدمہ

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)ماں اور بیٹوں کو دھمکیاں دینے پر 4افراد کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔موضع ڈھولیوالی کے ظہیر نے پولیس کو درخواست دی کہ وہ اپنے بھائی اور والدہ کے ہمراہ ڈیرہ پرموجودتھاکہ اسی دوران فیض ’علی رضا’ناصر اور شعیب آگئے اور دھمکیاں دیناشروع کرد یں۔

ماں اور بیٹوں کو دھمکیاں دینے پر 4افراد کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔موضع ڈھولیوالی کے ظہیر نے پولیس کو درخواست دی کہ وہ اپنے بھائی اور والدہ کے ہمراہ ڈیرہ پرموجودتھاکہ اسی دوران فیض ’علی رضا’ناصر اور شعیب آگئے اور دھمکیاں دیناشروع کرد یں۔

 

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