صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر ، خاتون جاں بحق

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر ، خاتون جاں بحق

بھوبھرا سٹاپ پنڈی بھٹیاں کے قریب حادثہ ،52سالہ انجم وحید دم توڑ گئی

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دُنیا )بھوبھرا سٹاپ پنڈی بھٹیاں کے قریب 22ویلر ٹریلر اور موٹر سائیکل میں تصادم کے با عث خاتون جاں بحق ہو گئی ۔حافظ آباد کے علاقے بھوبھرا سٹاپ پنڈی بھٹیاں کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا جہاں ٹریلر کی جانب سے موٹر سائیکل کو سائیڈ کر انے کی کوشش کے دوران موٹر سائیکل سلپ ہو گئی جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سکنہ ٹھٹھہ خیرو مٹمل کی 52سالہ انجم وحید موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی،ریسکیو اہلکاروں نے لاش تحصیل ہسپتال پنڈی بھٹیاں منتقل کر دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل، ریونیو اہداف بہتر کرنیکی وارننگ

محکمہ فوڈ کی کارروائی،ایک من ملاوٹی سرخ مرچیں تلف

ساتویں محرم کیلئے ٹریفک ڈائیورشن پلان جاری

دوران محرم ڈرون کے استعمال،فضائی کوریج پر پابندی

ایم ڈی کیٹ رجسٹریشن کا آغاز، داخلوں کا شیڈول جاری

ایم این ایس انجینئرنگ یونیورسٹی کی عالمی اے آئی کانفرنس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس