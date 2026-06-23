صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف گجرات کے کوالٹی انہانسمنٹ سیل کے زیر اہتمام اجلاس

  • گوجرانوالہ
یونیورسٹی آف گجرات کے کوالٹی انہانسمنٹ سیل کے زیر اہتمام اجلاس

گجرات(سٹی رپورٹر، نامہ نگار )یونیورسٹی آف گجرات کے کوالٹی انہانسمنٹ سیل کے زیر اہتمام انسٹیٹیوشنل کوالٹی سرکل کے دوسرے اجلاس کا انعقاد حافظ حیات کیمپس میں ہوا۔

اجلاس کی صدارت ڈین فیکلٹی برائے آرٹس پروفیسر ڈاکٹر زاہد یوسف نے کی ۔ڈپٹی ڈائریکٹر محمد قاسم گجر نے پہلے اجلاس میں متعین کیے جانیوالے اہداف اور ان کی تکمیل بارے معلومات فراہم کیں۔ پروفیسر ڈاکٹر زاہد یوسف نے کہا کہ مختلف تدریسی و تحقیقی پروگراموں کے معیار کو عملی جہتوں سے روشناس کر اتے ہوئے مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق نصابی تشکیل لازم امر ہے تا کہ ہمارے طلبہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد مختلف شعبہ ہائے زندگی میں بہتر خدمات مہیا کرنے کے قابل ہوں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مال روڈ کی تزئین و آرائش اور دلکش بنانے کیلئے پھر تیاری

مون سون سر پر، منصوبہ ادھورا، 15اضلاع تک سمٹ گیا

گوالمنڈی سے 50لاکھ کا جعلی دودھ، محلول،مشینری پکڑی گئی

یو ای ٹی داخلے ،کمبائنڈ انٹری ٹیسٹ کا دوسرا مرحلہ مکمل، نتائج کا اعلان آج

گورنر پنجاب کاامام بارگاہ کی سکیورٹی کا جائزہ ،مجلس میں شرکت

اے آئی کو پرائمری سطح پر بطورمضمون متعارف کرانے کا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس