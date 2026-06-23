صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجروں کے شٹر پر 3ہزار ماہانہ‘ صفائی فیس پر شدید تحفظات

  • گوجرانوالہ
تاجروں کے شٹر پر 3ہزار ماہانہ‘ صفائی فیس پر شدید تحفظات

پہلے ہی مشکلات کا شکار طبقے پر اضافی مالی بوجھ ڈالنا سرا سر نا انصافی ہے :شیخ امجد

حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )مرکزی انجمن تاجران کے ضلعی صدر شیخ امجد نے واسا اور ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت دکانداروں پر عائد کی جانے والی فیسوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے شٹر، واش رومز اور صفائی ستھرائی کی مد میں بھجوائے جانے والے ووچرز تاجروں پر ڈرون حملے سے کم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک شٹر کے عوض ماہانہ 3000 روپے فیس کا نفاذ اور تین، تین ماہ کی فیسیں ایک ہی وقت میں وصول کرنے کا فیصلہ تاجر برادری کیلئے ناقابلِ برداشت ہے۔

صحافیوں سے گفتگو میں شیخ امجد کاکہنا تھا کہ موجودہ معاشی حالات، مہنگائی، بجلی کے بڑھتے نرخوں اور کاروباری مندی کے باعث تاجر پہلے ہی شدید مشکلات کا شکار ہیں ، ایسے میں اضافی مالی بوجھ ڈالنا سراسر ناانصافی ہے ۔ شیخ امجد نے کہا کہ تاجر برادری ہمیشہ ٹیکسوں اور سرکاری واجبات کی ادائیگی میں اپنا مثبت کردار ادا کرتی آئی ہے اور کبھی بھی قومی ذمہ داریوں سے راہِ فرار اختیار نہیں کیا، تاہم ضلعی انتظامیہ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تاجروں کے مسائل، مشکلات اور کاروباری حالات کا احساس کرے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

نہروں، راجباہوں، نالوں میں نہانے کے واقعات سختی سے روکنے کا فیصلہ

سرکاری املاک کی نشاندہی اور نیلامی سے متعلق امور کا جائزہ

محرم الحرام کے سلسلے میں فلیگ مارچ کا انعقاد

پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے مواقع سے بھرپور استفادہ کیا جائے ڈپٹی کمشنر بھکر

ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن کا کوٹ مومن میں زیرِ تعمیر لیڈیز بار روم کا دورہ

بی ایس پروگرامز کے الحاق کی منظوری کے لئے ٹیم کاگورنمنٹ کالج خواتین بھاگٹانوالہ کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس